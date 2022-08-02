Сотрудники Пермской скорой за июль выезжали на вызовы 34 225 раз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермская станция скорой медпомощи опубликовала статистику вызовов за июль 2022 года. Ее медики обслуживают территорию Перми, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов.

Так, сотрудники скорой за прошедший месяц выезжали на вызовы 34 225 раз. Из них: 6 599 раз к детям до 17 лет, 5 982 раза экстренно, 2 011 раз на неотложную помощь. Кроме того, медработники обслужили 170 вызовов «неотложки» с 8.00 до 23.00, а 3 441раз приехали на место по ложным звонкам.

Среднее время ожидания на экстренные вызовы составило 16,15 минут, среднее время прибытия на ДТП – 11,75 минут.

На госпитализацию были доставлены 12 750 человек.

На ДТП было 266 выездов. 183 человека пострадали и 7 погибли (шесть взрослых и один ребенок 14 лет).

Травмы на улице, в общественных местах получили 1 416 жителей.

Алкоголем за июль отравились и вызвали скорую 2 323 человека: 1 645 мужчин и 678 женщин.

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