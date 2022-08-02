Дмитрий Махонин будет чистить от мусора речку Гайва

Фото: rasfokus.ru

В эту пятницу, 5 августа в Перми в месте слияния Камы и ее притока Гайвы состоится крупное экологическое событие. Подробностями делятся в краевом Минприроды.

Там пройдет масштабный субботник по очистке берегов пермских рек. Участие в нем примет глава Пермского края Дмитрий Махонин. А помогут ему в этом нелегком деле бывший боксер-тяжеловес, а ныне чиновник Николай Валуев, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов. А также актриса и телеведущая Юлия Михалкова.

Мероприятие пройдет в формате фестиваля экологии.

«Утром представители региональных органов власти и федеральные эксперты в рамках планарного заседания Экологического форума в Перми постараются найти ответы на многие актуальные вопросы природоохраны, а волонтеры и Юлия Михалкова начнут уборку в месте слияния двух рек. Весь необходимый инвентарь для этого раздадут на месте», - рассказывают в Минприроды.

Продолжится субботник вкусным обедом, мастер-классами, образовательной и развлекательной программой. Затем на место субботника прибудут почетные гости, которые обратятся к участникам Акции с приветствием и наградят особо отличившихся активистов.

Подробнее о том, как стать участников акции – тут.

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