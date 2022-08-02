Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС вчера, 1 августа, приняли участие в тушении 11 техногенных пожаров: 3 - в Перми; 2 – в Губахинском округе; по одному – в Кунгурском, Краснокамском, Нытвенском, Горнозаводском, Сивинском и Октябрьском округах.

На пожарах один человек получил травмы, погибших нет.

Вчера, 1 августа, горели: частные жилые дома - в Октябрьском и Нытвенском округах; многоквартирные жилые дома - в Кировском районе Перми и Краснокамском округе; мусор - в Орджоникидзевском районе Перми; горбыль - в Горнозаводском округе; трава - в Губахинском округе; транспортное средство - в Сивинском округе; неэксплуатируемые здания - в Кировском районе Перми и Кунгурском округе.

По сообщению МСЧ Пермского края, основной причиной возникновения пожаров явилось неосторожное обращение с огнем и нарушение правил противопожарной безопасности.

За сутки новых очагов лесных пожаров на зарегистрировали, произошли 2 ландшафтных пожара, связанных с горением сухой травянистой растительности.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 1 августа 2022 года на территории Пермского края 158 профилактических групп в количестве 349 человек провели мероприятия:

- 885 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1948 человек;

- распространение 1474 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период с 2 по 4 августа на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс), в Перми - чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по тел4ефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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