Из Волгограда в Пермь теперь можно улететь прямым рейсом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 августа в 18.40 из аэропорта Волгограда прямым рейсом отправился первый самолет в Пермь, пассажирами которого стали 103 человека. Так, загрузка воздушного судна составила 90%. В обратный путь были куплены 63 билета, сообщают наши коллеги из «КП-Волгограда».

Первый рейс из Перми в международном аэропорту Волгограда встретили огромной водяной аркой из двух пожарных машин, через которую самолет направился к месту стоянки. Это давняя традиция «на счастье», которая принесет удачу всем путешественникам.

Прямые перелеты из Волгограда в Пермь будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Время в пути составит чуть больше двух часов.

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