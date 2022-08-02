Дешевые магазины «Чижик» появятся в Перми не позднее сентября

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Сеть «жестких дискаунтеров» под названием «Чижик» придет в Пермь не позднее сентября 2022 года. Об этом сообщает X5 Retail Group, что управляет торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток».

Помимо нашего города, магазины сети откроются в Екатеринбурге (там появится еще и распределительный центр) и в Челябинске.

Формат «жесткого дискаунтера» предполагает более низкую стоимость товаров, чем в других магазинах за счет простого оформления и дизайна магазинов, выкладки товаров, оптимизации персонала. Сейчас такими магазинами в Перми являются «Светофор» или «Доброцен».

Сеть «Чижик» насчитывает более 150 магазинов в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях.