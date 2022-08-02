Стрелок из Прикамья взял «серебро» Чемпионата России

Фото: ЦСП Пермского края

Пермский спортсмен Ринат Аюпов стал серебряным призером Чемпионата России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. Новостью делится пермский Центр спортивной подготовки.

Второе место Аюпов занял в упражнении «Стрельба из произвольного пистолета на 50 метров». Как отметили в ЦСП, серебряной наградой ЧР-2022 Ринат почти повторил свое прошлогоднее достижение. Тогда он выиграл Кубок России в этом же упражнении.

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