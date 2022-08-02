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Общество2 августа 2022 11:37

В Перми пройдут бесплатные экскурсии, посвященные истории города

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться
Мария Никишева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 10 августа, в 18.00 состоится экскурсия на тему «Старая Мотовилиха». Место встречи - вход в Райский сад (сад имени Свердлова) в Мотовилихинском районе Перми.

16 августа в 18.00 пройдет экскурсия «Дебри Разгуляя». Она начнется у остановки торгового центра «Речник».

23 августа в 18.00 запланирована экскурсия «По старой Перми». Начало маршрута - Речной вокзал, который находится по улице Монастырской, 2.

По словам организаторов, экскурсии состоятся при любой погоде. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 214-00-55.

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