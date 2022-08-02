В Прикамье пенсионерка пришла в больницу и украла телефон

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На юге Пермского края в Куеде местная жительница пришла в больницу и решила присвоить себе найденный на подоконнике телефон. Подробности сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

История началась с того, что в местную полицию обратилась жительница Куеды. Она рассказала, что ходила в больницу и там лишилась своего телефона. Сыщики осмотрели место преступления и опросили свидетелей.

В итоге полиция вышла на след подозреваемой. Ей оказалась местная 60-летняя жительница, которая одним июньским утром тоже приехала к врачу. Во время ожидания она заметила на подоконнике мобильный телефон и решила присвоить гаджет себе. Осуществляя задуманное, злоумышленница, убедившись, что за ней никто не наблюдает, положила мобильный телефон в дамскую сумку. А псле вышла из больницы, чтобы переложить мобильный телефон в машину, после чего вернулась в поликлинику.

Сейчас в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. А похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице. Расследование продолжается.

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