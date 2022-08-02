В Перми ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты

Фото: пресс-служба УМВД Перми

Полиция просит пермяков помочь установить личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

В июне в отдел полиции по Ленинскому району обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла банковскую карту, пропажу которой обнаружила после смс-сообщений о покупках в магазинах. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

На камерах видно, как мужчина нашел банковскую карту и сразу отоварился на нее пельменями и колбасой. В сумме он успел потратить больше трех тысяч рублей.

- На вид мужчине 20-25 лет, славянской внешности, рост около 165-170 сантиметров. Был одет в куртку бордового цвета с капюшоном и штаны черного цвета. С собой у него был рюкзак красного цвета, - сообщает пресс-служба УМВД Перми.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о подозреваемом, просят звонить по телефонам:

8-912-592-33-08 или 02 (с мобильного - 102).

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