Пермская «Парма» отмечает 10-летний юбилей

Фото: БК "Парма-Пари"

Пермский БК «Парма-Пари» 2 августа 2022 года отмечает 10-летний юбилей с момента создания клуба. Об этом нам сообщили в клубной пресс-службе.

«Парма» появилась на баскетбольной карте России и мира 2 августа 2012 года, спустя три года, как существование прекратил пермский БК «Урал-Грейт».

С 2016 года «Парма» поднялась в Единую лигу ВТБ – высший баскетбольный дивизион РФ, где выступают российские команды и команды из стран ближнего зарубежья. Лучшим результатом в Лиге является 5-е место (2021).

Пермяки дважды выигрывали Кубок России по баскетболу (2016, 2019), трижды играли в еврокубках – в квалификациях Кубка ФИБА Европа и баскетбольной Лиги чемпионов, а также в групповом этапе и плей-офф Кубка ФИБА Европа. В 2021 году пермяки дошли в этом еврокубке до Финала четырех, где заняли 4-е место.

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