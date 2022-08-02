Алексей Дёмкин: «Туристические дороги России ведут в Пермь»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростуризм подвел итоги первого всероссийского конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Программа посвящена преобразованию пространства, чтобы жители могли отдохнуть в эстетичных местах и чтобы вырос спрос россиян на поездки по стране.

– Города, которые в этом году прошли конкурсный отбор, смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, сделать подсветку зданий и многое другое. В итоге в каждом из городов-победителей в 2023 году появится целостное туристическое пространство, где гости города смогут комфортно провести время, - рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Всего до 2025 года на поддержку туристических центров выделили около 11 миллиардов рублей. На конкурс поступило 85 заявок от 56 субъектов РФ. Критериями для отбора послужили популярность города среди туристов и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса. В этом году 6 миллиардов рублей направят для реализации 31 проекта со всей страны.

Пермь стала одним из победителей конкурса. На выделенные средства – более 200 миллионов рублей – власти планируют благоустроить территорию площадью 76,5 га, объединяющую улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты Звезда и Архиерейское подворье. На территории находятся 93 объекта культурного наследия. В их число входят: Пермский краеведческий музей, местная художественная галерея и набережная Камы.

Выход к Каме является ключевым пространством в этом маршруте, но важную роль в общей обстановке играют и «Камские коридоры» – основные улицы, ведущие к реке.

- В качестве концепции был выбран образ театра. Каждая улица в центре города будет иметь свое функциональное назначение. Так, например, улица Советская – это «театральный буфет» с множеством кафе и баров, улица Пермская – «фойе», набережная – «партер», а «сцена» – это, конечно же, наша Кама, - пишет мэр Перми Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале.

Основные проекты по благоустройству запланировали на 2023 год. В планах: установка малых архитектурных форм, которые дополнят общую композицию, подсветки зданий и организация зон отдыха, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

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