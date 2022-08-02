Бывший корпус Пермского военного института ракетных войск превратят в гостиницу

Фото: 2gis.ru

Дочерняя компания «Корпорации развития Пермского края» ищет подрядчика для создания проекта реконструкции здания по улице Окулова, 4. Бывший корпус Пермского военного института ракетных войск хотят превратить в гостиницу, сообщает издание «Business Class».

В техническом задании есть три варианта действий: снос объекта и последующее воссоздание его внешнего облика с корректировкой положения внутренних несущих конструкций, демонтаж внутренних конструктивных элементов – с увеличением высоты здания или без нее. Приоритетный вариант выберут, глядя на результаты инженерных изысканий и комплексного обследования технического состояния здания.

За работу подрядчику заплатят 39,9 миллионов рублей. Срок на выполнение - восемь месяцев с даты подписания договора.

В гостинице будет 185 номеров. На первом этаже разместят ресепшен, ресторан, лаунж-зону с баром, бизнес-центр с конференц-залом, фитнес-центр и SPA-центр. На парковке у здания спроектируют зарядное устройство для электроавтомобилей. Завершить работы планируют в декабре 2024 года.

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