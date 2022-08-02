В Перми приостановят работу 24 радиостанции

Фото: celes.club

В понедельник, 8 августа, с 9.00 до 18.00, в регионе из-за плановых работ приостановят трансляцию 24 радиостанций: «Радио Альфа», «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Эхо Москвы», «Наше Радио», «Пилот ФМ», «Европа Плюс», «Радио Максимум», «Хит ФМ», «Дорожное радио», «Шансон», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Камеди Радио», «Радио Вера», «Радио Книга», «Ретро ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Радио 7», «Авторадио», «Юмор ФМ» и «Звезда ФМ».

Согласно информации радиотелецентра Пермского края, в это же время в Перми трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет происходить с пониженной мощностью.

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