Теодор Курентзис. Фото: Журнал "Музыкальная жизнь"

Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис готовится представить новый проект, который получил название Utopia Orchestrа. Это будет новый симфонический оркестр, в котором соберутся музыканты из нескольких стран.

Это будет уникальное творческое сообщество единомышленников, посвятивших себя поиску идеального звука и истинного духа музыкального произведения, сообщает журнал «Музыкальная жизнь». На протяжении нескольких лет Теодор Курентзис жил идеей по объединению солистов и концертмейстеров из разных оркестров в один ансамбль. В результате, родилсся новый музыкальный коллектив Utopia Orchestra.

В него вошли 112 музыкантов из 28 стран мира. Сейчас точно известно, что в оркестре соберутся музыканты из России, Украины, Армении, Германии, Австрии, Китая, Израиля, США, Австралии. Его состав будет варьироваться в зависимости от инструментов, предусмотренных композитором в партитуре.

Utopia Orchestra будет финансироваться за счет доходов от участия в различных мероприятиях, а также частным фондом Kunst und Kultur DM и несколькими европейскими меценатами.

Первые концерты Utopia Orchestra состоятся в октябре в Европе: в Люксембургской филармонии, в Лайсхалле в Гамбурге, в Венском Концертхаусе. В их программе – произведения, призванные воплотить творческие ориентиры первых десятилетий XX века: Симфоническая сюита Игоря Стравинского «Жар-птица» (версия 1945 года), сюита №2 из балета «Дафнис и Хлоя» Равеля и его же хореографическая поэма для оркестра La Valse. (12+)

Как отмечает «Музыкальная жизнь», запуск Utopia Orchestra не означает, что другое творение Теодора Курентзиса оркестр musicAeterna перестанет существовать: 4 сентября маэстро выступит с ним на открытии театрального сезона 2022/2023 в «Зарядье». (12+)

В настоящее время Теодор Курентзис в добавок продолжает возглавлять оркестр Юго-Западного радио Германии.

Есть вероятность, что в связи с новыми творческими проектами Теодора Курентзиса становится туманным его будущее участие в организации Дягилевского фестиваля в Перми. На воплощение всех своих планов у него может просто не хватить свободного времени.

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