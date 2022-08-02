Прикамский исправительный центр ГУФСИНа посетила омбудсмен из Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Краевой исправительный центр колонии №32 ГУФСИН России посетила Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Иркутской области Светлана Семенова, чтобы увидеть в каких условиях отбывают наказание осужденные к принудительным работам и обменяться опытом с сотрудниками центра.

В ходе визита присутствующие обошли территории и общежития УФИЦ, в котором находится все необходимое для проживания 70 осужденных, побывали в дежурной части, спальнях, прачечной, столовой и других помещениях, сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН

В настоящее время в регионе работает ряд исправительных центров и их участков, в которых в сумме могут разместить до 603 осужденных.

- Осужденные получают работу, а предприниматели – возможность инвестировать средства в госпроекты, готовые площадки для развития бизнеса и необходимое количество квалифицированной рабочей силы. При этом происходит ресоциализация осужденных, их гарантированное трудоустройство, оплата исков по решению суда и возможность развиваться в выбранной профессии, - отметил начальник отдела по контролю за исполнением наказаний Александр Шубин.

Фото: пресс-служба ГУФСИН

Иркутский омбудсмен подчерпнула для себя ключевые аспекты работы УФИЦ - взаимодействие с бизнесом, администрацией города, крупное волонтерское движение, где осужденные помогают городу становиться лучше, а также воспитательную работу с осужденными, направленную на их ресоциализацию.

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