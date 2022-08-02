В Перми может смениться замглавы мэрии по земельным отношениям

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Елена Гонцова может покинуть пост замглавы администрации, который занимает с января прошлого года. Она отвечает за блок «Развитие территории и земельно-имущественных отношений». В данный момент Елена Гонцова в отпуске, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, настаивают на ее увольнении краевые власти, недовольные взаимодействием администрации с подрядчиками.

Напомним, в 2017 году Елена Гонцова была директором краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия, а с 2018 по 2020 годы - гендиректором ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Решение».

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