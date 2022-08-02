Пять пермских чиновников предоставили недостоверные сведения о доходах

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Кировского района Перми проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в администрации района.

Оказалось, что ряд муниципальных служащих предоставили недостоверные сведения о личных доходах и о доходах своих супругов. Так, два чиновника «забыли» указать, что их супруги получают больше 100 тысяч рублей. А в справках о доходах не было информации о счетах, открытых в банках, по которым осуществлялись переводы денег.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что в результате внесенного главе администрации Кировского района Перми представления, пять муниципальных служащих были ознакомлены с требованиями о предоставлении доходов и привлечены к дисциплинарной ответственности.

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