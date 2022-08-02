Бизнесмен из Прикамья выиграл в лотерею больше 3 миллионов рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Предприниматель из Прикамья, занимающийся техобслуживанием автомобилей, купил многотиражный лотерейный билет «Все или ничего». По правилам игры, участнику необходимо выбрать 12 чисел от 1 до 24. Победителем считается тот, кто отметит все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного из них, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

В итоге бизнесмен выиграл 3 миллиона рублей, а за то, что он приобрел билет на несколько тиражей подряд, сумма увеличилась еще на 200 рублей.

За деньгами в московский офис «Столото» отправилась супруга предпринимателя, отметив, что везение мужа – частое событие в их семье.

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