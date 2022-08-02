В Пермском крае будет жаркая неделька

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным синоптиков проекта «Метеоролог и я», сейчас на погоду в Прикамье влияет высотный гребень, который к середине недели усилится и превратится в антициклон с центром над Западной Сибирью. Благодаря ему неделя будет очень теплой и почти сухой.

Сегодня, 2 августа, в крае сохранится переменная облачность, по западу местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью +9…+14°C, днем +22…+27°C. Ветер 2-7 м/с.

3 августа жителей Прикамья порадует малооблачная погода, без осадков с температурой ночью +9…+14°C и днем +24…+29°C. Ветер 2-7 м/с. Четверг, 4 августа, полностью повторит прогноз предыдущего дня.

В конце рабочей недели 5 августа нас ждет малооблачная погода, без осадков. Ночью +10…+15°C, днем столбик термометра поднимется до +25…+30°C и будет дуть легкий ветерок 1-6 м/с.

В выходные антициклон сохранит свое влияние, поэтому погода не изменится. Температура будет как в пятницу, но в отдельных районах Прикамья выпадут кратковременные осадки и пройдет гроза.

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