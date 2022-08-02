Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Локальные затруднения в движении транспорта утром 2 августа есть на нескольких участках дорог в Перми. Транспорт движется и не стоит в пробках. Такая ситуация традиционна для утренних часов, когда поток большой транспорта направляется в центр из удаленных частей города. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает их в 4 балла.

Пробка в 6 баллов в утренние часы появилась на ул. Лебедева от ул. Работницы в сторону центра!

Пробка в 5 баллов в районе ж/д переезда на ул. Соликамской в сторону КамГЭС!

Затруднения в движении утром 2 августа в Перми отмечаются на следующих участках:

- ул. Попова от ул. Монастырской до кольца на ЦКР

- ул. Монастырская от ул. Осинской до ул. Попова

- ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Решетникова в сторону Перми-2

- кольцо на площади Гайдара и подъезды к нему на ул. Окулова

- ул. Революции от кольца ЦКР до ул. Куйбышева

- ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского пр.

- Комсомольский пр. от ул. Ленина до ул. Пушкина

- ул. Луначарского от ул. 25 Октября до ул. Островского

- ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина

- бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева

- ул. Страцева в районе перекрестка с бул. Гагарина и ул. Тихвинской

- ул. Чкалова от ул. Куйбышева до Зеленого хозяйства

- ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской

- Стахановский переход

- ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Островского в сторону Средней дамбы

- ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы

- ул. Уральская от ул. Хрустальной в сторону Цирка

- ул. Славянова от пл. Восстания в центр

- ул. Мостовая от ул. Фокинской в центр

- кольцо на ул. Первомайской

Общая ситуация на дорогах в Перми утром 2 августа оценивается в 2 балла. В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.

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