Пробки в Перми.
Фото: Павел Шатров
Локальные затруднения в движении транспорта утром 2 августа есть на нескольких участках дорог в Перми. Транспорт движется и не стоит в пробках. Такая ситуация традиционна для утренних часов, когда поток большой транспорта направляется в центр из удаленных частей города. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает их в 4 балла.
Пробка в 6 баллов в утренние часы появилась на ул. Лебедева от ул. Работницы в сторону центра!
Пробка в 5 баллов в районе ж/д переезда на ул. Соликамской в сторону КамГЭС!
Затруднения в движении утром 2 августа в Перми отмечаются на следующих участках:
- ул. Попова от ул. Монастырской до кольца на ЦКР
- ул. Монастырская от ул. Осинской до ул. Попова
- ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Решетникова в сторону Перми-2
- кольцо на площади Гайдара и подъезды к нему на ул. Окулова
- ул. Революции от кольца ЦКР до ул. Куйбышева
- ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского пр.
- Комсомольский пр. от ул. Ленина до ул. Пушкина
- ул. Луначарского от ул. 25 Октября до ул. Островского
- ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина
- бул. Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева
- ул. Страцева в районе перекрестка с бул. Гагарина и ул. Тихвинской
- ул. Чкалова от ул. Куйбышева до Зеленого хозяйства
- ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской
- Стахановский переход
- ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Островского в сторону Средней дамбы
- ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы
- ул. Уральская от ул. Хрустальной в сторону Цирка
- ул. Славянова от пл. Восстания в центр
- ул. Мостовая от ул. Фокинской в центр
- кольцо на ул. Первомайской
Общая ситуация на дорогах в Перми утром 2 августа оценивается в 2 балла. В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru