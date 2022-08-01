В Перми бывший министр спорта, обвиняемый в хищении бюджетных денег, стал ведущим на радио

Совместно с братом Павел Лях уже провел два эфира. Фото: ok.ru

Бывший руководитель министерства спорта Пермского края Павел Лях стал соведущим экономической передачи на «Эхо Перми». Теперь он работает вместе с братом, бывшим программным директором медиахолдинга «Авторадио-ТВ» Константином Ляхом. Совместно они уже провели два эфира, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

- Он пока стажируется. Но я бы хотел отметить, что у него есть перспективы, - говорит главный редактор «Эхо Перми» Роман Попов.

Напомним, с 2011 по 2016 год Павел Лях был министром физкультуры, спорта и туризма. 3 октября 2016 года его задержали за похищенные бюджетные деньги, которые были предназначены для реконструкции крупных спортивных объектов, и возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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