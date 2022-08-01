В Прикамье присяжные единогласно признали мужчину виновным в убийстве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лысьвенский городской суд Пермского края на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор ранее судимому местному жителю.

В мае прошлого года утром в поселке Кын Лысьвенского городского округа, пьяный местный житель из неприязни два раза выстрелил в голову и шею односельчанина. От ранений потерпевший скончался на месте.

В тот же день виновного задержала полиция. В суде он попытался оправдаться, что оборонялся, но присяжные ему не поверили.

Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщает, суд приговорил виновного по статье «Убийство» к 7,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, обязал мужчину возместить семье погибшего компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей.

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