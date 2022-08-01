Пермские кинотеатры «Синема парк» снова отменили показ голливудских фильмов

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Сеть кинотеатров «Синема парк» приняла решение отменить запуск 1 августа в кинотеатрах услуги «кинопродукт», в рамках которой зрителям планировали показывать российский фильм вместе с зарубежными блокбастерами, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее при покупке билета онлайн гости кинотеатра вначале могли посмотреть, например, мультфильм «Миньоны: Грювитация», а спустя 15 минут отечественного «Кощея».

- Так мы хотели привлечь широкое внимание к проблемам отрасли кинопроката и началу разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции полностью выполнена, - рассказал гендиректор киносети Алексей Васясин.

По его словам, совет директоров компании не согласовал проведение данной акции и принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Все билеты, купленные по акции, вернули, ущерб правообладателю нанесен не был.

- Руководство компании ожидает от министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа, - добавил гендиректор киносети.

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