На востоке Прикамья заметили смог

Фото: Олег АДАМОВИЧ

По данным Пермского лесопожарного центра, сегодня на востоке Пермского края появился смог. Причина - сложная лесопожарная обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). С начала пожароопасного сезона на территории ХМАО ликвидировали 239 лесных пожаров на территории 18,2 тысяч га. Сейчас там сохраняется высокий класс пожарной опасности из-за погоды.

В Прикамье действует четырехуровневая система мониторинга лесных пожаров: наземное, авиационное патрулирование, съемка со спутника, а также действует система «Лесохранитель», которая позволяет с помощью камер обнаруживать возгорания.

С 23 апреля в регионе было зафиксировано 60 лесных пожаров общей площадью 219 га. 95 % ликвидированы в течение первых суток. В настоящее время действующих лесных пожаров на территории Прикамья нет.

Напомним, до 10 сентября в лесах на территории Пермского края действует особый противопожарный режим.

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