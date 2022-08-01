Дорожные пробки в Перми вечером 1 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным сервиса «Яндекс Пробки», на данный момент в Перми образовался автомобильный затор в 5 баллов по улице Луначарского от ТЦ «Вознесенский» до перекрестка с улицей Клименко. Стоит и движение по улице Николая Островского: от перекрестка с улицей Пушкина до улицы Екатерининской. Кроме того, пробка образовалась и по улице Пермской от дома №6 до дома №38.

Пермским автомобилистам стоит обратить внимание на дорожную ситуацию в районе «ЦУМа», где сейчас также затруднено движение. Постепенно формируется затор и у Соборной мечети на перекрестке улиц Осинской и Монастырской.

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