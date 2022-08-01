В Перми бывший сотрудник поджег машину руководителя

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В начале июня ночью в краевое ГУ МВД России сообщили, что горит легковой автомобиль, припаркованный у одного из домов на проспекте Мира.

«Фольксваген Пассат» принадлежал 35-летнему пермяку. В результате пожара у машины пострадали мотор и частично салон. Ущерб оценили почти в 160 тысяч рублей. С места происшествия была изъята пластиковая канистра с остатками бензина.

Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские заметили убегающего с места происшествия мужчину. Потерпевший рассказал следователю, что на днях поссорился с бывшим сотрудников, которому должен денег.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 33-летний житель города Кизела. Мужчина во всем признался. Он сказал, что бывший работодатель не выплатил ему зарплату - 160 тысяч рублей, а так как мужчина не торопился погасить долг, он решил отомстить и поджог его машину.

Жителю Кизела предъявлено обвинение по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Пресс-служба ГУ МВД России Пермского края сообщает, что расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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