В Перми при строительстве многоэтажки погиб рабочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми при строительстве жилого комплекса «Руна Парк» по улице Малкова, 12 погиб 27-летний рабочий, сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на госинспекцию Роструда.

В воскресенье, 31 июля, мужчина упал с одиннадцатого этажа на пятый и получил травмы несовместимые с жизнью. Позже выяснилось, что он был мигрантом и работал неофициально.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время реконструкции строения в «Хохловке» погиб рабочий

Он сорвался с восьмиметровой высоты (Подробнее...)