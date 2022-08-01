Еще в четырех пермских кинотеатрах будут показывать голливудские блокбастеры

Сейчас по этому предложению пермяки могут сходить на: «Миньоны: Грювитация», «Toр: Любовь и гром», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство». Фото: 1ul.ru

Еще четыре пермских кинотеатра стали показывать зарубежные фильмы, трансляцию которых ранее отменили из-за санкций. К ним относятся: «Синема Парк Семья», «Синема Парк Кристалл», «Синема Парк Колизей» и «Синема Парк Планета».

Так, с 1 августа вышеуказанная сеть кинотеатров предоставляет зрителям услугу «бесплатного предсеансового обслуживания». Теперь гости кинотеатра при покупке билета на отечественный фильм могут перед ним бесплатно посмотреть зарубежный блокбастер.

Сейчас по этому предложению пермяки могут сходить на: «Миньоны: Грювитация», «Toр: Любовь и гром», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир Юрского периода: Господство». Перерыв между зарубежным и отечественным фильмом - 15 минут. Билеты можно приобрести на сайте «Кинотека», в кассе кинотеатров их не продают.

Напомним, ранее услугу «бесплатного предсеансового обслуживания» начал проводить кинотеатр «Cinema 5» в ТЦ «iMALL Эспланада». «Мягкий кинотеатр» в ТРК «СпешиLove» также предлагает к показу голливудское кино, уточняя, что картины показывают в рамках аренды залов.

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