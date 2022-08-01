Энергетики «Т Плюс» в два раза быстрее подготовили к зиме теплосети микрорайона Новые Ляды

Фото: «Т Плюс»

Пермские тепловые сети с опережением графика провели гидравлические испытания тепловых сетей в микрорайоне Новые Ляды Свердловского района Перми. Профилактика заняла 7 дней, что в два раза быстрее установленного периода в две недели. Всего к зиме подготовлены теплопроводы, по которым отопление и горячая вода поступают в 33 многоквартирных жилых дома и 8 социальных объектов. Также выполнены все необходимые ремонтные работы на локальном теплоисточнике – ВК «Новые Ляды».

Ранее специалистами энергокомпании в два раза быстрее были завершены ремонты для части клиентов в микрорайонах Окуловский, КамГЭС, Заозерье и Верхняя Курья. Тепловые сети проверены на прочность и плотность в ходе специальной процедуры, выявлены и устранены дефекты. Это обеспечит качественную подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов.

«Высокий уровень организации работ руководством района котельных № 1 Пермских тепловых сетей и готовностьжилищных компаний обеспечить прием теплоносителя в зданиях позволяет свести к минимуму дискомфорт горожан. Синхронизация работ на теплоисточниках, теплосетях и внутридомовых коммуникациях обеспечивает минимальные перерывы в подаче коммунальной услуги. Для этого управдомы заранее информируются о сроках проведения профилактики», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В настоящее время специалисты «Т Плюс» выполнили 73% плановых гидравлических испытаний теплосетей во всех районах города Перми. Всего в краевой столице энергокомпания подготовит к зиме 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.