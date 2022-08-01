Краевое отделение ПФР 10 августа проведет прямую линию по актуальным вопросам

Фото: Пенсионный фонд России

Серию встреч с населением откроет управляющий Отделения ПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук. Задать свои вопросы по актуальным проблемам пенсионного и социального обеспечения жители региона с могут 10 августа с 15:00 до 17:00 по тел. (342) 264-31-01.

В августе состоится несколько приемов граждан, которые проведут управляющий Отделения ПФР по Пермскому краю и его заместители.

9 августа с 10:00 до 12:00 прием населения проведет управляющий Станислав Юрьевич Аврончук.

17 августа с 10:00 до 12:00 прием населения по вопросам персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями проведет заместитель управляющего Елена Михайловна Бутакова.

25 августа с 10:00 до 12:00 прием населения по вопросам дистанционного обслуживания граждан и работы клиентских служб проведет заместитель управляющего Алексей Николаевич Дунюшкин.

30 августа с 10:00 до 12:00 прием населения по вопросам пенсионного обеспечения проводит заместитель управляющего Юлия Евгеньевна Зобина.

Прием граждан проводится по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 78 (каб. 103).

Предварительная запись на прием осуществляется по тел. (342) 264-32-08. (16+)

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