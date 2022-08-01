Пермский «Уралхим» – призер турслета крайкома Росхимпрофсоюза

Команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми стала призЕром XIII Туристского слЕта Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза «Будущее профсоюза – молодежь!» сразу в нескольких номинациях.

Мероприятие проходило с 29 по 31 июля в окрестностях поселка Легино близ Березников. В нем участвовало 15 команд, представляющих ведущие предприятия химической отрасли региона: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий», НПО «Биомед», ПАО «Метафракс», АО «МХК «Еврохим» и другие. Победители турслета определялись в трех зачетах: спортивном, туристском и конкурсном, включавшем творческие и интеллектуальные состязания.

В спортивном блоке оценивалась меткость в стрельбе, скорость прохождения маршрута с препятствиями и выполнение нормативов ГТО. Среди туристских дисциплин участники соревновались в ориентировании на местности, плавании на катамаранах и сапах, преодолении переправ с использованием страховки.

Кроме спортивной борьбы, развернулись и бои творческие. В программе были конкурсы на лучшее национальное блюдо народов России, оригинальную презентацию команды, яркое выступление в формате капустника, самый гостеприимный бивуак, а также конкурс сувениров и викторина на знание народов и обычаев Пермского края.

Команда филиала «ПМУ» заняла вторые места в спортивном забеге, многоборье ГТО и викторине «Народы и обычаи Пермского края». Третьими туристы пермского «Уралхима» стали в конкурсе на лучший сувенир, представив химические часы. Еще одну бронзу принесло кулинарное творение – утка в соусе из северных ягод по коми-пермяцкому рецепту. Суммы баллов вывели команду филиала «ПМУ» на вторые места в спортивном и конкурсном зачетах.

Дмитрий Исаев, председатель профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения»:

- Участие в турслете Росхимпрофсоюза – это всегда невероятный азарт, яркие эмоции и душевное общение с коллегами из других химических предприятий края. В этом году состав нашей команды серьёзно обновился, приехали работники, которые раньше никогда не участвовали в этом мероприятии. Им было непросто, но они показали себя сплочённой и дружной командой, готовой к любым испытаниям. Полученные награды – самое главное этому подтверждение.