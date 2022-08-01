В Перми достроят четыре проблемных дома за 1,1 миллиард рублей

Фото: Анастасия Осипова
Фонд защиты дольщиков Прикамья подвел итоги конкурса по выбору подрядчика, который достроит дома жилых комплексов «Весна» и «Триумф». Это долгострои, которые находятся по улице Углеуральская, 25, Карпинского, 108, Переселенческая, 98 и 100, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».
Контракты на достройку планируют подписать с московским ООО «Строительная компания «Высотспецстрой», которая выполнит работу за 1,1 миллиард рублей.
Сдать дом на улице Карпинского, 108 хотят за 13,5 месяцев, дома на улице Углеуральской, 25, и Переселенческой, 98 и 100, - в течение 14,5 месяцев.
Напомним, квартиры в домах ЖК «Весна» ожидают больше 400 дольщиков, а в ЖК «Триумф» - 166 дольщиков.
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