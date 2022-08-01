«Парма» расстается с еще одним игроком

Фото: БК "Парма-Пари"
Пермский БК «Парма-Пари» покидает еще один баскетболист. Клуб завершает трудовые отношения с форвардом Валерием Лиходеем, сообщает пресс-служба пермяков.
Контракт клуба и игрока был рассчитан до конца сезона-21/22. Пополнил он команду в конце 2021 года. Продолжит карьеру форвард в другом клубе Единой лиги ВТБ – в БК «Астана».
Напомним, сегодня стало известно, что «Парму» покидает и ее капитан – опытный Евгений Воронов. Он переходит в московский МБА.
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