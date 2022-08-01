Фото: ЦВЗ Перми

С 25 июля новым директором Центрального выставочного зала Перми стала Вера Каргашина, которая ранее работала в дирекции Выставочного центра «Пермская ярмарка», а также организовывала в Санкт-Петербурге выставки «Понаехали!» для 450 художников.

Прежний директор Марина Фельдблюм уволилась в июне и переехала жить в Израиль, сообщает «Новый компаньон».

- Я всегда верила и верю, что красота и доброта спасет мир. Больше 20 лет я стремилась сделать Пермь чуточку лучше, а людей немного добрее. Последние четыре года, когда мне выпала честь руководить Центральным выставочным залом, на этой площадке было сделано много интересных проектов. Нам удалось преобразить и пространство выставочного зала. Я говорю: «До свидания!», но не прощаюсь. Уверена, что впереди еще много интересного, совместного и креативного!» – пишет Марина Фельдблюм в соцсетях.

Кстати, накануне мы сообщали о том, что бывший замглавы города Перми Анатолий Дашкевич стал главой ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Вступит в новую должность чиновник 1 августа.

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