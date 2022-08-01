Фото: Инна Жукова

С 5 по 28 августа в Прикамье пройдет пеший Крестный ход. В 8.00 утра запланировано начало Божественной Литургии, а в 10.30 колонна участников начнет движение из села Бахаревки от Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Инициаторами и духовными вдохновителями Крестного хода стали архипастыри Пермской епархии, основанной святителем Стефаном Великопермским.

Напомним, Стефан Великопермский проповедовал христианство в землях коми, создал для жителей алфавит и перевел для них основные церковные сочинения. В 1383 году его назначили первым епископом Пермской епархии. Продолжателями его трудов были святые мученики Герасим, Питирим и Иоанн Великопермские.

- В память этих трудов и установления празднования Собора Святых Пермской митрополии с 2016 года заложили традицию Крестного хода в честь Всех Святых в Пермской митрополии просиявших, - сообщают организаторы. Желающие могут прийти помолиться и проводить Крестный ход до Храма Николая Чудотворца в селе Кольцово. А всем, кто хочет стать участником, необходимо связаться с организатором Инной Жуковой по телефону: 8-912-487-71-27.

Фото: Инна Жукова

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