В Перми из-за Дня ВДВ некоторые автобусы поменяют маршруты

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько автобусов Перми поменяют свои маршруты из-за Дня ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Праздник стартует в 09:30, когда с Речного вокзала пойдет колонна по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии.

Движение транспорта по улице Монастырской на участке от Речного вокзала – до улицы Сибирской перекроют с 9:30 до 12:45. А с 10:30 до 13:00 на улице Сибирской будет перекрыт участок от Монастырской до Белинского.

Автобусы №3 «станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный» и №51 «микрорайон Владимирский – улица Советская – станция Пермь-1» не будут доезжать до остановки «Станция Пермь-I» и будут курсировать до остановки «Сквер им. Решетникова».

Также при прохождении колонн будет приостановлено движение автобусов №3, 33, 63.

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