Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС 31 июля приняли участие в ликвидации последствий 12 техногенных пожаров: три - в Перми; два – в Пермском районе; по одному - в Александровском, Кишертском, Частинском, Кунгурском, Краснокамском, Кудымкарском и Березниковском округах. На пожарах есть травмированные и один погибший.

Вчера, 31 июля, горели: частные жилые дома - в Александровском и Частинском округах, Пермском районе; многоквартирный жилой дом - в Свердловском районе Перми; бани - в Кишертском и Березниковском округах; мусор - в Пермском районе, Краснокамском и Кудымкарском округах, Дзержинском районе Перми; бытовка - в Дзержинском районе Перми; сено - в Кунгурском округе.

По сообщению МСЧ Пермского края, основной причиной возникновения пожаров явилось неосторожное обращение с огнем.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 31 июля 2022 года на территории Пермского края 157 профилактической группой в количестве 349 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 1310 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 1959 человек;

- Распространено 1484 листовки (памятки).

За прошедшие сутки на территории Прикамья зарегистрировали четыре новых очага лесных пожаров.

По информации Пермского ЦГМС, в период с 2 по 4 августа на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс), в Перми - чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по тел4ефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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