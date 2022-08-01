В Прикамье выявили еще 140 заболевших ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае выявили еще 140 заболевших коронавирусом. Суточная заболеваемость в регионе продолжает расти.

41 заболевший – в возрасте 60 лет и старше. Общее число положительных тестов в Прикамье за два года пандемии достигло 373 877.

Новых заболевших выявили в 18 территориях. Это Пермь, Березники, Кунгур, Кудымкар, Губаха, а также Чусовской, Пермский, Кунгурский, Добрянский, Нытвенский, Чернушинский, Краснокамский, Октябрьский, Юсьвинский, Большесосновский, Уинский, Сивинский и Ординский округа.

Всего с начала пандемии в регионе от последствий ковида скончался 8 851 человек.

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