Погода почти каждый день радовала пермяков ясными днями.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прошедший июль стал самым сухим в Перми за всю историю наблюдений. Удивительным фактом делится ГИС-центр ПГНИУ.
Так, за второй месяц лета-2022 в главном городе края выпало всего 8 мм осадков. Это составляет 10% от нормы. Поэтому месяц стал самым сухим в истории метеорологических наблюдений на станции Пермь, превзойдя рекорд июля 2010 года. Тогда за месяц выпало 11 мм осадков.
Таким же сухим был июль и в столице Башкортостана – в соседней Уфе. Там выпало всего 9 мм осадков, что тоже является абсолютным рекордом. В Екатеринбурге июль стал самым сухим с 1839 года – там выпало 11 мм.
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