В Перми 2 августа запретят продажу алкоголя

. Фото: Василий Вахрин

В Перми и Пермском крае завтра, 2 августа полностью запретят продажу алкоголя. В этот день отмечается День воздушно-десантных войск.

За нарушение запрета предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц размер штрафа - от 20 до 40 тыс. руб. Для юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

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