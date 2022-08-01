Ушел из жизни Заслуженный тренер России по санному спорту Иван Иванов

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края
30 июля в Прикамье на 69-м году ушел из жизни Заслуженный тренер РФ по санному спорту Иван Иванов. Новость сообщает краевой ЦСП (Центр спортивной подготовки).
Почетный гражданин города Чусовой – Иван Васильевич Иванов – готовил российских спортсменов на самые разные отечественные и мировые соревнования. Он внес неоценимый вклад в подготовку сборных команд России основного и юниорского составов, саночников Пермского края.
А также вырастил и воспитал дочь – талантливую спортсменку, лидера сборной России по санному спорту - Татьяну Иванову.
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