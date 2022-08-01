В Прикамье ожидаются пожароопасные дни

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей и гостей Пермского края предупреждают о высоком уровне пожарной опасности, который ожидается в нашем регионе со 2 по 4 августа.

По информации краевого ГУ МЧС России, местами на территории Прикамья сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса горимости. А в Перми будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости.

Спасатели Прикамья рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Быть аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС напоминают, что палы растительности, сжигание мусора, неосторожно брошенный окурок или непотушенная спичка, оставленный без присмотра костер, детская шалость, неосторожное обращение с огнём в быту часто могут обернуться тяжелыми последствиями.

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