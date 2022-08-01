Ремонт улицы Куйбышева в Перми оценили в 75 миллионов рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми ремонт участка улицы Куйбышева оценили в 75,7 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Сейчас городские власти ищут подрядчика, который отремонтирует участок улицы Куйбышева от перекрестка с улицей Белинского – до перекрестка с улицей Революции. Протяженность участка – более 1,2 км.

Заявки от подрядчиков принимаются до 15 августа. Определят победителя через три дня – 18 августа.

Победителю конкурса надо начать работы 15 апреля. А завершить - 31 августа 2023 года.

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