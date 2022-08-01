В Перми возле Октябрьской площади появится элитная девятиэтажка

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В центре Перми рядом с Октябрьской площадью возведут элитную девятиэтажку. Об этом сообщает Business Class.

Так, пермская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) одобрила повышение высотности будущего дома на участке по улице Пермской, 86, 88, 90 с шести до девяти этажей.

На участке площадью 3,8 тыс. квадратов возведут девятиэтажный элитный ЖК вместе с торгово-административными зданиями с общественными функциями. Дополнят новый комплекс ресторан и выставочное пространство.

Публичные слушания по обсуждению проекта прошли в начале июля, как сообщили в краевом Минимущества. Предложений и замечаний от жителей не проступило.

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