В Перми нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми прошедшей ночью искали 14-летнюю школьницу. Как сообщают волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, ее нашли живой.

Напомним, 31 июля девочка вышла из дома по улице Островского. А после и пропала. Ночью к близким, которые искали девочку, подключились волонтеры и объявили срочный сбор на поиск.

Где все это время была девочка – не сообщается.

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