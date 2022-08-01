Анатолий Дашкевич возглавил краевой Росавтодор

Фото: Фото: Пермь-Первая/Facebook.

Бывший замглавы города Перми Анатолий Дашкевич стал главой ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант-Прикамье». Вступит в новую должность чиновник 1 августа.

Напомним, Дашкевич был замглавы Перми с 2013 года. До этого возглавлял ОАО «Пермавтодор» и руководил управлением внешнего благоустройства Перми. Покинул муниципальную службу в 2021 году, в марте.

В декабре 2021 года стал замглавы краевого Росавтодора.

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