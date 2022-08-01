На западе Прикамья за сутки выпало 20 миллиметров осадков

. Фото: Василий Вахрин

В некоторых городах Прикамья вчерашним вечером и минувшей ночью выпали обильные осадки. Подробностями делится ГИС-центр ПГНИУ.

Так, над западной частью Перми наблюдались градовые очаги. Существенные осадки отмечались в Верещагино (15 мм за 12 ч и 22 мм за 24 ч) и в Кунгуре (7 мм за 12 ч).

Что любопытно, метеостанцию Пермь в очередной раз дожди обошли стороной, - выпало всего 1 мм осадков.

Сегодня грозы и дожди ожидаются в основном на юге и на западе края, хотя не исключены грозы и в краевом центре. С завтрашнего дня под влиянием блокирующего антициклона на несколько дней установится сухая погода.

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