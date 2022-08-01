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Общество1 августа 2022 3:59

В Прикамье пришла сухая и теплая неделя

Погода снова будет радовать отсутствием осадков
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наступившая неделя вновь порадует жителей и гостей Прикамья. Она будет очень теплой, солнечной и почти сухой. Прогнозом делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Однако начнется она с ливневых дождей и гроз, которые пройдут в крае в понедельник. Но после, во вторник, дожди будут только кратковременными. Температура воздуха в эти два дня будет по-настоящему комфортной - +22…+27 градусов.

В остальные дни будет без осадков - +24…+29 градусов. А 5 августа может потеплеть и до +30 градусов.

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