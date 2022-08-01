В Прикамье в водах Сылвы утонул человек

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае в реке Сылва утонул мужчина. Оперативной информацией делится пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Как сообщили спасатели, погибшему около 58 лет. Инцидент произошел вечером 31 июля в районе 21:00. К месту происшествия направили силы от РСЧС в количестве семи человек и двух единиц техники.
В МЧС напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около водоемов. Берегите себя и своих близких!
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