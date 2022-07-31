В Прикамье возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика, на которого упали футбольные ворота

Эти ворота были не закреплены. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Как уже писала «КП», в Александровске погиб мальчик – на него на детской площадке упали металлические футбольные ворота. Ребенок скончался почти сразу, как только его привезли в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело, уточнив, что погибший ребенок был 2015 года рождения.

- По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Во время прогулки на детской площадке, расположенной во дворе жилого дома, на него упали металлические ворота, которые уронили гуляющие на площадке дети. От полученных травм ребёнок скончался в медицинском учреждении, куда был доставлен сразу после происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Расследование уголовного дела продолжается.

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